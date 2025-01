Dog & Mosquito. Boogie al Noi

Sabato alle 22 al Noi Lounge Music Club di Cesenatico i riflettori saranno tutti per Dog & Mosquito Boogie. Dopo oltre un decennio di avventure nelle vesti di Angry Gentlemen, le due anime storiche del premiato quartetto romagnolo incrociano i rispettivi percorsi solistici, Dog come one man band e Mosquito Boogie in qualità di "killer harp player", dando vita a uno spettacolo pulsante ed energico, che con l’orecchio sempre teso al suono crepitante dei vecchi dischi degli anni Venti e Trenta, rivive ogni volta il piacere autentico di suonare la musica del "Diavolo". Dog sul palco sarà voce, chitarre, kazoo, fischietti e percussioni, mentre Mosquito Boogie canterà e suonerà l’armonica. L’ingresso costa 21 euro incluso un drink. Nella tradizione del club, per gli ospiti c’è anche la possibilità di cenare di fronte al palco. Informazioni al 328 7723203, oppure direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci di Cesenatico. La rassegna del Noi Lounge Music Club proseguirà con altri appuntamenti rigorosamente live, per la direzione artistica di Fabio Nobile.

g.m.