A meno di 40 giorni da quel drammatico 16 maggio in cui l’acqua ha invaso con un fragore da cascata il parcheggio interrato e il piano di vendita dell’ipercoop Lungosavio, il centro commerciale più colpito della zona, riapre i battenti. Il riavvio dell’attività di vendita è prevista per domani alle 9 con una piccola cerimonia di benvenuto a cui parteciperanno il sindaco Lattuca, il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi e il presidente di Alleanza.3 Mario Cifiello. Non tutte le infrastrutture (come il parcheggio interrato) saranno agibili e l’area di vendita, ancora per alcune settimane, benché riorganizzata si presenta un po’ ridotta, ma con assortimento completo per consumatori e soci, che sono ben 25 mila, rappresentati dalla presidente del consiglio di zona soci, Enrica Bagnoli.