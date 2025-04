Domani il consiglio comunale con 8 punti all’ordine del giorno

Il consiglio comunale di Bagno di Romagna è convocato per domani alle 19 nella sala consiliare di palazzo Pesarini in via Verdi 2/4 a San Piero. Sono otto gli argomenti all’ordine del giorno, tra cui l’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2024 dell’Istituzione CRA "Camilla Spighi" di San Piero, aggiornamento cartografico perimetrazione area rischio frana in località Acquapartita-Valgianna-Piano Operativo Comunale comparto POC BdR 14 Grotta a San Piero-Intervento in attuazione dell’accordo urbanistico di regimazione idraulica del fosso della Grotta con tombinamento e deviazione di parte del tracciato. Approvazione della cessione a titolo gratuito all’Agenzia del Demanio delle aree interessanti il nuovo tracciato da demanializzare. Altri argomenti all’odg, la variante al Piano urbanistico attuativo-Piano operativo Comunale comparto produttivo POC BdR 33 (zona Ponte Larciano), e comunicazioni del sindaco Enrico Spighi.