Domani incontro pubblico sull’ex asilo San Quirico

La Pro Loco di Selvapiana invita i cittadini di Selvapiana-Acquapartita e zone limitrofe, a partecipare all’incontro che si terrà, domani alle 15, nella sede della Pro Loco in via Chiesina, 47. "Si tratta di un incontro- sottolinea il presidente della Pro Loco, Luca Guidi- riguardante la stipula della convenzione per l’uso temporaneo dell’ex Asilo San Quirico di Selvapiana, tra la Pro Loco, ASP-Azienda Servizi alla Persona Cesena-Valle Savio e Comune di Bagno. La riqualificazione dell’ex asilo San Quirico sarà un’opportunità per creare valore aggiunto a favore della comunità di Selvapiana-Acquapartita".