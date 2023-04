Domani incontro su ’Adolescenti violenti’

A Savignano sul Rubicone l’associazione ’Momento d’ascolto’ organizza al centro sociale ricreativo culturale Secondo Casadei in piazza Giovanni XXIII tre incontri per genitori titolati ’Genitori vs Figli. Alleati sicuri o sicuri rivali?’. Ingresso gratuito e inizio alle 20.45. Interverranno: l’avvocato Jusi Andriuolo, la psicologa Giulia Bisacchi, la mediatrice familiare Elena Bricchi, lo psicoterapeuta Luca Fabbri e la psicologa dell’età evolutiva Romina Muratori. L’incontro di domani sarà sul tema "Adolescenti violenti: perchè?"