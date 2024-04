Domani taglio del nastro al nuovo Pala Guidi

Domani alle 15.30 taglio del nastro in via Fellini a San Mauro Pascoli per il nuovo Palazzetto dello Sport "Pala Guidi". Il progetto prevede la realizzazione di una nuova struttura che verrà utilizzata per il calcio a 5 e per la pallavolo. Il campo da calcio avrà caratteristiche e dimensioni idonee per la serie A, con una tribuna metallica per cento persone. Il progetto è stato realizzato dallo Studio Tecnico Ing. Angelo Farneti per un importo complessivo di 617.722 euro.

"Sono estremamente orgogliosa di vedere finalmente aperto il Palazzetto dello Sport Pala Guidi nella nostra amata San Mauro Pascoli – dice la sindaca Luciana Garbuglia –. Questo nuovo centro sportivo rappresenta un importante investimento nella salute e nel benessere della nostra comunità. Auguro a tutti i residenti di godere di questo spazio e di trarne il massimo beneficio per la pratica sportiva e il divertimento". "L’apertura del Pala Guidi è un momento di grande gioia per gli appassionati di sport di San Mauro Pascoli – aggiunge l’assessore allo sport Tiziano Bianchini –. Questo palazzetto fornirà un luogo dedicato alla pratica sportiva e alla promozione dell’attività fisica per tutte le età. È un investimento sul futuro di San Mauro Pascoli".

Per celebrare l’evento, si terrà una partita giovanile di pallavolo, seguita da un incontro tra la squadra Amministratori and friends e una squadra di calcetto femminile del territorio. Dopo il taglio del nastro ci saranno gli interventi della sindaca Luciana Garbuglia, l’Assessore allo sport Tiziano Bianchini, l’Assessore ai lavori pubblici Fausto Merciari e l’Assessore regionale Paolo Calvano. L’Associazione Torre preparerà una merenda per tutti i presenti, gentilmente offerta dall’Azienda Agricola Guidi.

Ermanno Pasolini