Domeniche in canoa sul lago di Ridracoli

Solcare dolcemente l’acqua in canoa sui rami del lago di Ridracoli, nell’alta Val Bidente di Bagno di Romagna. In particolare, si potrà scivolare sulle chiare fresche acque dello specchio d’acqua di Ridracoli ogni domenica per tutta questa estate, per una spettacolare e coinvolgente esperienza nell’invaso artificiale incastonato nel nostro crinale appenninico. Un tour di due ore in canoa, adulti e bambini, singoli e gruppi, accompagnati da un esperto istruttore. Con la bella stagione torna la proposta della "DMC I Percorsi del Savio", per andare alla scoperta del Lago di Ridracoli in sicurezza e facendo sana attività fisica, in uno spettacolare bacino artificiale, fiore all’occhiello del territorio, anche per quanto riguarda il turismo sostenibile. "Dunque, un’esperienza indimenticabile che unisce sport, divertimento e tanta natura – dicono i promotori – Circondati dalle foreste, l’escursionista si trova tra acqua e cielo, in una prospettiva unica. Prima di iniziare l’avventura e di scendere in acqua, la guida fornirà ai presenti tutte le informazioni utili per vivere al meglio, in sicurezza e tranquillità, l’esperienza proposta". Le escursioni si svolgono ogni domenica e nei festivi per tutta l’estate 2024, sino alla fine di agosto. Sono previste cinque partenze il giorno. La prima alle 10,30, poi alle 11,30, alle 14, alle 15,30, fino all’ultima alle 16,30. La partecipazione è a prenotazione obbligatoria alla pagina web bit.ly/canoaridracoli.

gi.mo.