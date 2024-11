Domotica al servizio della disabilità. Quattro appartamenti in via Parini

Una casa privata nata sull’esigenza di una persona con disabilità, per dare spazio alla creatività e al sogno di una vita indipendente. Il progetto ‘CasIna CurvAmare’, gestito dalla cooperativa sociale Cils per l’autonomia abitativa di ragazze e ragazzi con disabilità, prende forma e diventa realtà. Domani si spalancheranno le porte dei quattro appartamenti ‘smart’ dell’immobile di edilizia residenziale sociale di via Parini 15 in zona Fiorita, destinati dall’Amministrazione comunale di Cesena e dai servizi sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio a un’esperienza di vera e propria acquisizione per la vita autonoma per le persone con disabilità. In occasione della partenza ufficiale del progetto domani alle 15.30 si terrà l’inaugurazione degli appartamenti con l’ingresso dei primi inquilini. "Il diritto di autodeterminarsi si realizza anche attraverso l’autonomia abitativa – commenta l’assessora ai servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo -. L’evento è stato pensato per consentire ai cesenati di conoscere da vicino questa nuova progettualità avviata nella nostra città e sul territorio che, di fatto, amplia la rete di servizi alla persona. E’ fondamentale che le famiglie con persone disabili e le associazioni prendano consapevolezza di questa nuova opportunità sul territorio, toccandola con mano". ‘CasIna CurvAmare’ è un percorso di accompagnamento e affiancamento che interesserà sette ragazzi con disabilità, dai 24 ai 36 anni. "Si tratta – continua l’assessora Labruzzo – di un progetto dalla forte spinta innovativa che mira all’acquisizione di competenze per la vita autonoma delle persone disabili. Gli appartamenti sono stati dotati di tutte le attrezzature e gli ausili domotici per rispondere ai bisogni di persone con disabilità in modo da favorire l’autonomia e l’indipendenza nello svolgimento delle occupazioni quotidiane". Nel pomeriggio di domani, che si svolgerà in via Parini 15, dopo i saluti istituzionali e la presentazione del progetto, sarà possibile visitare uno degli appartamenti ‘smart’. La giornata si concluderà con un buffet offerto dall’Emporio Solidale, che fornirà mensilmente una dispensa per gli appartamenti con frutta e verdura di stagione, e dalle Cucine Popolari. I quattro appartamenti saranno un luogo di incontro per sperimentare esperienze di coabitazione destinate a persone con disabilità. Si vuole dar loro la possibilità di realizzare il proprio progetto e sogno di vita, accompagnando la persona disabile al raggiungimento delle autonomie fondamentali in un contesto abitativo diverso da quello familiare, pur mantenendo ovviamente uno stretto legame con i propri familiari. Un trampolino di lancio verso una vita autonoma e indipendente, basata sulla centralità della persona e il coinvolgimento attivo delle famiglie, partendo dal presupposto che per le persone con disabilità il percorso verso la reale indipendenza passa attraverso l’uscita dal nucleo familiare, la progressiva autonomia nella vita quotidiana e l’inserimento in contesti sociali inclusivi. Il progetto CurvAmare prevede sperimentazioni abitative con supervisione e accompagnamento educativo dal lunedì al venerdì. L’apporto educativo prevede un accompagnamento graduale e mirato, nel rispetto di ogni singola progettualità, proponendo un approccio ‘soft’, ossia un supporto mirato al raggiungimento di una esperienza di autonomia.