Donna incinta tenta di sfilare la catenina d’oro a un pensionato

Aumentano sempre più le truffe agli anziani, messe in atto da male intenzionati che avvicinano la categoria debole della popolazione, non sempre in grado di difendersi da truffe o molestie. Un pensionato di quasi 80 anni è stato recentemente avvicinato da una donna che aveva l’intenzione di rubargli la catenina d’oro. E’ successo a Libero Monterosso, personaggio molto popolare a Gambettola, lo si incontra spesso ’al muretto’, il luogo di ritrovo dei pensionati di Gambettola, dove lui è solito animare il gruppo con le sue performance. Sabato scorso Libero Monterosso era appena uscito da casa sua dove vive da solo, per portare i rifiuti di plastica nel vicino cassonetto di via Leopardi, quando ha visto comparire davanti a sé una ragazza: "era bella, giovane, capelli castani e aveva la pancia come quella di una donna incinta – è lo stesso pensionato che racconta – mi butta le braccia al collo e mi dice: ciao sei un bell’uomo se vuoi ti faccio un massaggino, dai torniamo a casa tua. Mi è subito sembrato sospetto tutto quell’interesse per me e all’istante mi è venuto in mente che proprio una ragazza alcuni anni fa aveva sfilato la catenina d’oro ad un uomo che conosco. E così ha cercato di fare la ragazza provando a slacciarmi la catena d’oro che porto al collo".

A quel punto Libero ha dimostrato serietà e non è caduto nella trappola della donna, ma ha intuito quale era la reale intenzione di quella ragazza: sfilargli la catena d’oro che aveva al collo. Così con forza le ha tirato giù le braccia dal collo e si è spostato. La ragazza si è quindi subito allontanata verso via Petrarca.