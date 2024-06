Dove passa il Tour de France nella zona di Cesena il 29 giugno: le strade chiuse al traffico

Cesena, 28 giugno 2024 – Il territorio della provincia di Forlì-Cesena è protagonista della prima tappa della Grand Départ 2024, in programma sabato 29 giugno. Una volta terminato il transito nel passo del Carnaio, la carovana dei corridori partecipanti alla corsa giunge nel territorio di San Piero in Bagno, da cui poi intraprende una discesa fino a valle attraverso i comuni di Sarsina e Mercato Saraceno. Dal percorso alle modifiche alla viabilità, ecco tutto quello che c’è da sapere per una giornata di festa dedicata allo sport. L’ingresso nella valle del Savio è atteso intorno alle 15.

Il percorso

Una volta lasciato alle spalle il passo del Carnaio, i corridori entrano nel territorio di San Piero in Bagno. Si tratta di una località che negli ultimi anni è già entrata nella mappa del ciclismo italiano, avendo accolto l’arrivo dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2017.

Da qui, la corsa prosegue in direzione mare. Quarto, Sarsina, Monte Castello e Mercato Saraceno sono, nell’ordine, le tappe che i ciclisti incontrano sul loro cammino prima di affrontare la temibile salita del Barbotto, che dal territorio cesenate conduce a quello riminese. Nella valle del Savio sono ben due, quindi, i gran premi della Montagna in programma.

Le modifiche alla viabilità

Da San Piero in direzione mare, i corridori percorrono la SR142 passando da Quarto, Sarsina e Monte Castello.

Intorno alle 15.45 si apprestano ad affrontare la salita del Barbotto, da cui proseguono per un percorso che vede interessate le località di Savignano di Rigo, Novafeltria, San Leo, San Marino e Rimini, luogo dell’arrivo finale.

Su tutti i tratti stradali percorsi dal Tour de France il traffico veicolare è vietato a partire da ben tre ore prima del passaggio degli atleti. Nella valle del Savio sono presenti, come detto, i due Gran premi della Montagna del Carnaio e del Barbotto: in queste strade la circolazione è inibita sia in salita che in discesa a partire dalle 10.30.

Con lo scopo di evitare flussi di traffico sulla adiacente SS71 interessata dalla competizione, Anas chiude in uscita gli svincoli dell’E45 di San Piero in Bagno, Quarto, Sarsina Nord, Sarsina Sud e monte Castello dalle 11 alle 16.30.

Domenica 30 giugno il clou a Cesenatico

Dopo il primo passaggio nel Cesenate di sabato 29 giugno, il clou del Tour de France in Emilia Romagna ci sarà con la seconda tappa di domenica 30 giugno dalla Cesenatico di Marco Pantani per arrivare a Bologna. La carovana gialla percorrerà 199.2 km di pianura toccando prima il Ravennate, poi l’Imolese e infine il Bolognese, col doppio circuito della salita di San Luca.