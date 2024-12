Due visite guidate, i custodi dell’arte raccontano la città

Entra nel vivo il progetto dei "Custodi dell’Arte". Oggi in centro storico ’custodi dell’arte’ racconteranno dal vivo la loro città, in due visite guidate organizzate da Formula Servizi e dal Comune. Il primo percorso in partenza alle 10 interessa piazza Pisacane e la statua di Giuseppe Garibaldi con Graziella Nasolini, il Teatro Comunale con Aldo Sami e via Squero con Paolo Polini. Il secondo percorso in partenza alle 11 sarà invece dedicato alla Galleria comunale d’arte Leonardo Da Vinci con Sergio Castagnoli, alla Biblioteca Comunale con Giuditta Matteucci, la Pescheria con Giorgio Grassi e la panchina davanti alla Pescheria con Alessandra Senni. La partecipazione è libera previa prenotazione all’Ufficio turistico di viale Roma ed è possibile prenotarsi per entrambi i percorsi.