E’ morto Belli, ex patron della Sampierana

Sabato 7 giugno, si è spento, al Bufalini di Cesena, Bruno Belli, 86 anni. Dirigente nel settore del commercio, sampierano doc, appassionato di sport, era stato per anni presidente effettivo, e poi onorario, della Sampierana Calcio 1926, che lo ricorda con profondo cordoglio e un affettuoso "grazie di tutto". Era stato anche al vertice di Terme Santa Agnese SpA di Bagno di Romagna, che lo ricorda quale stimato e carismatico presidente, che con passione ed integrità aveva condotto, durante i primi anni duemila, la società alberghiero-termale. Aveva ricoperto anche la carica di coordinatore di sede (poi socio attivo) del centro ricreativo culturale e di promozione sociale Auser di San Piero, che nel ricordarlo mette in luce la sua preziosa e costante opera di volontariato. Per il centro Auser era stato, altresì, ideatore e organizzatore di varie coinvolgenti iniziative, fra cui quella del Presepe in famiglia. Alla notizia della sua scomparsa, sui social sono apparsi numerosi post in ricordo della sua encomiabile figura umana e professionale, di persona affabile, stimata e apprezzata per le sue rare qualità umane. I funerali avranno luogo oggi pomeriggio, lunedì 9 giugno, alle 15, nella chiesa di San Francesco a San Piero, partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale Angioloni. Lascia la moglie Ilia, i figli Giovanni, Cristina e Leonello.

gi. mo.