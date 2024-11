E’ nata l’associazione. Museo Bianconero

Non ha voluto essere un caso ma un simbolo, tutta l’attività del Museo Bianconero Cesena è rivolta a ricordare e celebrare la storia bianconera. Il 17 novembre scorso infatti è stata costituita l’Associazione di promozione sociale (Aps) Museo Bianconero Cesena che ha tra le finalità, senza scopo di lucro, la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del Cavalluccio attraverso varie iniziative. Una delle ultime e di successo è stata quella del dicembre scorso al Manuzzi in collaborazione con il Museo Grande Torino e della Leggenda Granata (sede a Grugliasco vicino a Torino) per ricordare in particolare ma non solo la prima gara del Cesena di Bersellini in serie A, 0-0 contro il Torino alla Fiorita il 7 ottobre 1973. E’ stata costituita quindi l’associazione (farà seguito l’iscrizione al registro unico nazionale telematico del Terzo Settore) e anche la data ha un significato fondamentale: il 17 novembre 1940 (il club venne fondato il 21 aprile 1940) fu disputata la prima partita ufficiale della storia del Cesena, a Rimini (campionato di Prima Divisione girone A) e i bianconeri superarono il Rimini B per 8-1. Il consiglio direttivo dell’associazione avrà come presidente Andrea Bertozzi, Matteo Fanesi vicepresidente e Pierfrancesco Gobbi consigliere. Presidente onorario è Davide Veglia, l’imprenditore italo-americano già tra i soci della rinascita del Cesena Fc. Il Museo Bianconero non sta mai fermo e ha già varato la prossima iniziativa in collaborazione con l’associazione Figurine Forever, si tratta dell’emissione a tiratura limitata del folder della figurina solidale (a scopo benefico per aiutare All Together Charity) di Giovanni Toschi, detto ‘Topolino’ la sgusciante ala (ex anche di Mantova, Reggina e Foggia) che il 28 ottobre 1973, terza giornata del torneo, segnò al 50’ la prima rete del Cesena in serie A. Quel gol valse il primo successo nella massima divisione nella storia bianconera, 1-0 sul Verona.