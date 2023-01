E’ tornata a cadere la neve Strade e cime imbiancate

Come da previsioni meteo, nella notte fra lunedì e martedì la ’dama bianca’ ha rifatto apparire il suo candito manto bianco sulle vette più alte dell’Appennino cesenate. In particolare, i fiocchi sono caduti da quota 1000 in sù, accumulando sul terreno dai 5 ai 10 centimetri di neve sulle parti più alte del monte Fumaiolo di Balze di Verghereto (1407 metri), del monte Còmero (1371), della catena del Mandrioli intorno a quota 1200 metri e che segna il confine regionale tosco-romagnolo.

Sono pertanto entrati in azione i mezzi spartineve lungo alcune strade di più alta montagna, tra cui quella che da Balze porta al valico di monte Fumaiolo e che poi scende alla località La Straniera e risale alla Biancarda. Lungo la strada provinciale SP 142, che da Bagno conduce a passo Mandrioli e poi alla Toscana aretina, c’è da ricordare che vige, già da alcuni anni, il divieto di transito per gli automezzi che hanno il rimorchio quando la carreggiata è coperta da neve o ghiaccio. Se ieri da quota 1000 è caduta la neve, invece nella zona di Verghereto-capoluogo (quota 800) e nel primo fondovalle di Bagno-San Piero (quota 500) i fiocchi bianchi si sono tramutati in pioggia.

Se le previsioni meteo danno un po’ di tregua per oggi, poi per il territorio dell’ Alto Savio sono previste nevicate a ripetizione da domani fino a martedì 24, con temperature che scenderanno anche sotto lo zero col forte rischio di gelate e conseguente insidia del ghiaccio lungo le strade. Pertanto sulle strade sarà necessaria ancora maggiore attenzione e prudenza.

Gilberto Mosconi