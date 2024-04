Ecco in arrivo 400 cestini per i rifiuti nelle aree verdi e nelle strade

Hera installerà 400 cestini nelle aree verdi e nei camminamenti stradali. Lo hanno annunciato ieri il sindaco Matteo Gozzoli, la vicesindaca Lorena Fantozzi e la stessa società, per un progetto finalizzato a migliorare la raccolta di rifiuti di ridotte dimensioni come cicche di sigarette, cartacce e piccoli imballaggi, mentre invece ancora troppo spesso vi è un errato utilizzo da parte delle utenze. In particolare si rilevano nei cestini attuali dei sacchetti pieni di rifiuti che andrebbero inseriti nel sistema della raccolta. Per contrastare questo fenomeno, oltre ad intensificare i controlli, l’Amministrazione comunale, in accordo con Hera, installerà nuovi cestini stradali dotati di bocca di conferimento di dimensioni più ridotte e di coperchio, proprio per disincentivare l’introduzione di rifiuti di grandi dimensioni, per migliorare il decoro di Cesenatico.

In questi giorni sono stati installati da Hera i primi 100 nuovi cestini, 60 dei quali in zone completamente sprovviste, come Valverde, Villamarina da viale Dante Alighieri a via Enrico Fermi, e gli altri 40 nei parchi e giardini della zona di Ponente, completando il parco ed alcune aree verdi adiacenti alla zona turistica. L’installazione dei rimanenti 300 cestini è prevista in maggio e giugno ai Giardini al Mare, nelle vie del centro, sul lungomare Carducci, viale dei Mille, via Bernini, via Euclide, il lungomare di Ponente e le sue traverse. Gozzoli e la Fantozzi hanno dichiarato di essere molto soddisfatti del progetto. g.m.