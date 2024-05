Ecomotiva, un weekend di avventura e divertimento

Prende il via oggi Ecomotiva Festival. L’iniziativa è promossa dall’associazione Dos Dias Aps, che gestisce il Rifugio Trappisa di Sotto, nell’alta Val Bidente di Bagno di Romagna. Una delle novità più attese di quest’anno è l’inclusione di trekking anche fuori dai confini del territorio comunale di Bagno. Domanile iniziative si sposteranno anche nel comune di Sarsina e di Verghereto. Tornando a oggi ci sarà il momento dell’aperitivo con prodotti tipici presso Gualchiere Agriturismo di Bagno. Un gruppo di camminatori, guidato da Emiliano Conficoni e Matteo Sabatani, si dirigerà verso Nasseto sulla catena dei Mandrioli, dove il fotografo Isacco Emiliani presenterà i suoi lavori e condividerà le sue esperienze. Poi sabato ci sarà un trekking guidato da Jessica Francesconi, in collaborazione con l’associazione Dilaghiamo, intorno al Lago di Quarto. Allo stesso tempo un altro gruppo, accompagnato dalla guida Gaia Fabbri, si dirigerà verso Sant’Alberico Relais nel Fumaiolo, in collaborazione con Fumaiolo Sentieri. In programma ì una escursione ebiking, guidata da Davide Dogana, per andare a gustare il territorio e una merenda con prodotti tipici al Rifugio del Còmero. Sabato, due nuovi percorsi di trekking partiranno da piazza Ricasoli per raggiungere il bivacco di Corneto e la spettacolare Ripa del Diavolo di Bagno. Domenica sarà la giornata con il maggior numero di attività sportive, che si svilupperanno in varie località d’Alto Savio. Tra essi, a Bagno concerto musicale live con la Band femminile "Le Birrette". Inoltre, in piazza Ricasoli artisti locali realizzeranno graffiti dedicati al Tour de France, che attraverserà il territorio comunale di Bagno il 29 giugno.

Gilberto Mosconi