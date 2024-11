Elezioni, arrivano i big della politica. Oggi in città Bonelli e Tabacci

Un vero e proprio ingorgo elettorale di leader e candidati rischia di verificarsi nella giornata di oggi a Cesena. Sono attesi in città per incontri pubblici e comizi infatti Angelo Bonelli, Stefano Bonaccini, Michele de Pascale, Bruno Tabacci e Ettore Rosato.

Il leader nazionale dei Verdi Angelo Bonelli sarà alle 15.30 al ristorante Incanto nel parco in via Manuzzi 145 per presentare i candidati verdi alle prossime elezioni regionali, Sara Londrillo e Alessandro Tassinari. Si parlerà di come proteggere il territorio dagli eventi climatici estremi, aggravati dal riscaldamento globale.

Bruno Tabacci, presidente di Centro Democratico, sarà oggi pomeriggio in città per sostenere la candidatura di Maria Grazia bartolomei nella lista Pd per le elezioni regionali dell’Emilia-Romagna. Tabacci sarà negli studi di Teleromagna alle 15.

Alle 17 di oggi è fissato l’appuntamento con il gazebo elettorale della lista elettorale ‘Riformisti-Emilia Romagna Futura’ a sostegno di Michele de Pascale, composta da Azione, Pri, Psi e +Europa. All’iniziativa elettorale in piazza Amendola interverranno Marco Lombardo (segretario regionale Azione), Ettore Rosato (vicesegretario Azione) e Ivan Piraccini (candidato al consiglio regionale). Era atteso anche il segretario nazionale Carlo Calenda, ma è stato trattenuto per un impegno a Roma.

In serata alle 21 presso i Giardini Pubblici è ion programma un incontro pubblico con Michele de Pascale, candidato del centrosinistra per la presidenza della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, europarlamentare del Pd ed Enzo Lattuca, sindaco di Cesena.

Sempre il Pd, nelle giornate di sabato e domenica, organizza una serie di banchetti elettorali nei quartieri a sostegno della candidatura di Michele de Pascale.