Domani alle 10 a Roncofreddo Simona Amadori, candidata sindaco a Roncofreddo, per il centrodestra inaugurerà la nuova sede della lista "Il Comune che vogliamo" in via Cesare Battisti.

"La sede diventerà punto di riferimento per tutti coloro che desiderano conoscere le idee, il pensiero, il programma del gruppo – dice Amadori –. Sarà aperta tutte le domeniche mattina dalle 9 alle 12 e due ore al mattino e al pomeriggio, in base alla disponibilità del candidato sindaco e dei consiglieri".