Emergenza frana, bretella aperta ai veicoli leggeri

di Gilberto Mosconi

Ieri alle 18, è stata aperta al transito di veicoli leggeri la pista ciclopedonale, dopo che giovedì 2 marzo una grossa frana ha colpito la SP138, interrompendo la provinciale tra Bagno di Romagna e San Piero. Lo comunica il sindaco Marco Baccini con un lunghissimo post ai cittadini: "Abbiamo organizzato una soluzione di emergenza che risponda alle necessità di spostamento delle auto nei prossimi giorni, fintanto che la SP138 non potrà essere riaperta, almeno ad una corsia di transito. Si tratta dell’unica soluzione praticabile, che è stato possibile attuare solo da oggi per le criticità esistenti fino a ieri". Spiega il primo cittadino di Bagno: "Si tratta dell’apertura della pista ciclabile al traffico di automezzi con portata inferiore a 3,5 tonnellate, a senso unico alternato, regolato con semaforo, negli orari in cui non vengono svolti lavori nel cantiere. Potranno transitare motoveicoli, auto, furgoni, ambulanze, ma non mezzi di grandezza superiore ed escluse le biciclette. Il passaggio sarà consentito dalle 18 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 13.45 di ogni giorno. Nel caso in cui la domenica il cantiere dovesse rimanere fermo il passaggio rimarrà garantito per l’intera giornata senza interruzioni. I mezzi di portata superiore alla consentita continueranno a passare per la E45, utilizzando lo svincolo di Verghereto. I trasporti pubblici di Start Romagna continueranno ad eseguire il servizio col sistema della navetta. Il trasporto scolastico comunale, invece, potrà fruire della pista ciclabile, essendo gestito con mezzi di portate inferiore. Verrà resa disponibile anche l’area sosta camper per la sosta dei mezzi. Per il passaggio pedonale e delle biciclette abbiamo cercato di migliorare gli spostamenti, aprendo un varco nel campo sportivo"

E sui grossi problemi e sui notevoli disagi causati ai cittadini dalla frana, interviene Fratelli d’Italia con un duro comunicato: "Disagi, burocrazia assurda e accanimento contro i cittadini che cercano di trovare una soluzione ai problemi di viabilità". Con queste parole Cesare Polidori, coordinatore di FdI per la Valle del Savio, descrive la situazione che si è venuta a creare a Bagno, e poi prosegue: "La frana ha di fatto isolato il paese da San Piero e i residenti che si devono recare al lavoro sono costretti a passare da Verghereto. Molti bagnesi per evitare questo giro che comporta un notevole allungamento del percorso, hanno deciso di lasciare la loro auto nel piazzale delle medie e da li raggiungere Bagno a piedi o con altra auto. Ma chi ha parcheggiato lungo la strada delle scuole si è trovato multato. Oltre al disagio la beffa".