Emmefood a San Mauro Pascoli: "Una struttura all’avanguardia"

Inaugurato, a San Mauro Pascoli, in via Vena 30, il nuovo stabilimento produttivo di Emmefood. L’evento, denominato "Inauguriamo Il Futuro", segna un importante traguardo nella storia dell’azienda fondata nel 1991 e quello di sabato pomeriggio è un grande passo in avanti nel percorso di crescita e innovazione intrapreso da Emmefood. Il nuovo impianto è all’avanguardia per la presenza di tecnologie di cottura rivoluzionarie applicate al settore della gastronomia take away e dei piatti pronti. Ha una superficie totale di 11.705 metri quadrati, 7 linee di produzione e realizza ben 130 ricette e menù diversi. L’investimento porterà significativi benefici all’economia locale, con la creazione di nuovi posti di lavoro e il consolidamento di una filiera produttiva di qualità.

Il taglio del nastro è stato effettuato alla presenza del sindaco di San Mauro Pascoli Moris Guidi, della vicesindaca Stefania Presti e della giunta comunale, del comandante della locale stazione dei carabinieri Pasquale Falco, del comandante della Compagnia Carabinieri di Cesenatico Massimiliano Iori e della Guardia di Finanza tenenza di Cesenatico Michele Roberto, del presidente Confindustria Romagna Roberto Bozzi, della consigliera regionale Francesca Lucchi, il presidente della Camera di Commercio della Romagna Carlo Battistini. Con loro il titolare Mirko Muccioli, la moglie Sabrina, i figli Christian e Sara, il fratello Mauro e i genitori Giorgio e Vali.

Le parole di Mirko Muccioli, amministratore delegato di Emmefood srl che fa parte di Dea Group, del gruppo di Aliante: "Abbiamo 100 dipendenti in continua crescita. Questo stabilimento rappresenta il coronamento di un sogno. Credo fermamente che oggi il futuro sia nelle nostre mani. Se fino a qualche mese fa non avevamo gli strumenti per essere protagonisti del domani, oggi possiamo guardare ai mercati con ottimismo, forti di una struttura che per i prossimi 20-30 anni sarà all’avanguardia nel nostro settore. Con questo passo creiamo anche nuove opportunità lavorative sul territorio, e questo mi riempie di soddisfazione. E’ stata una grande festa con oltre 300 ospiti. E’ stato bello vedere lo stupore degli ospiti durante la visita all’azienda, sorpresi dalle nuove tecnologie e dalle nuove linee di produzione".

Ha concluso il sindaco Moris Guidi: "E’ motivo di grande orgoglio per il comune di San Mauro Pascoli ospitare uno stabilimento industriale all’avanguardia, innovativo e sostenibile come questo. Questo conferma l’attrattività che il nostro comune continua ad avere per le attività produttive".

Ermanno Pasolini