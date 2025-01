Energie di comunità, si comincia da Sogliano

Venerdì 24 gennaio, a Sogliano, ci sarà il primo degli incontri pubblici del progetto Energie di Comunità, un progetto innovativo promosso dall’Unione dei Comuni Rubicone e Mare e finanziato attraverso il bando regionale. L’iniziativa si propone di guidare cittadini, imprese e istituzioni locali lungo il percorso della transizione energetica, promuovendo conoscenza e azioni concrete per ridurre i consumi energetici e aumentare l’indipendenza dai combustibili fossili. Il progetto, che ha avuto il suo avvio nel dicembre scorso per informare e sensibilizzare cittadini e operatori economici sull’urgenza della transizione energetica per scongiurare gli scenari più catastrofici legati al surriscaldamento globale, entra ora nel vivo con gli incontri pubblici.

Parte infatti venerdì prossimo, da Sogliano, il ciclo di incontri formativi che proseguirà fino a maggio: quindici incontri, rivolti a cittadini, imprese artigianali e industriali, aziende agricole, operatori turistici e al settore dei trasporti. Gli incontri saranno tenuti da tecnici esperti e toccheranno tutti i Comuni dell’Unione Rubicone e Mare. Questi appuntamenti rappresentano un’occasione per acquisire strumenti e conoscenze pratiche sulla transizione energetica. L’informazione arriverà anche nelle scuole con gli Energy Days: due giornate dedicate all’alfabetizzazione energetica che si svolgeranno presso due scuole medie superiori di Savignano e Cesenatico. Gli studenti parteciperanno a seminari informativi per comprendere l’importanza della transizione energetica e le strategie per ridurre il consumo di energia, partendo dalla propria realtà scolastica.

Punto fondamentale e di estrema concretezza del progetto sarà infine la creazione dello Sportello unico intercomunale energia e clima. Verranno formati esperti selezionati tra lo staff dell’Unione Rubicone e Mare e i principali comuni del territorio. Dice Tania Bocchini, presidente dell’Unione dei Comuni e sindaca di Sogliano: "Questo sportello offrirà un servizio informativo integrato e completo per oltre 90.000 abitanti e migliaia di imprese, fornendo consulenza su come ridurre i consumi e favorire l’uso di energie rinnovabili. Con Energie di Comunità, l’Unione Rubicone e Mare conferma il proprio impegno a promuovere un futuro sostenibile e resiliente. Il progetto rappresenta un modello di sinergia tra amministrazioni, cittadini e imprese, dimostrando come la transizione energetica possa essere affrontata in modo inclusivo e partecipativo".

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio di Piano unificato - settore tecnico programmazione territoriale dell’Unione Rubicone e Mare scrivendo una mail a ufficiodipiano@unionerubiconemare.it o telefonando allo 0541 809608.

Ermanno Pasolini