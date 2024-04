Entrano dalla finestra e svaligiano l’abitazione

Abitazione visitata dai ladri, che hanno rubato gioielli e altri oggetti di valore. La derubata ha stimato in 20mila euro il danno subito. E’ successo l’altro pomeriggio in una casa di via Sottorigossa, la donna che abita sola si era assentata da casa per un paio di ore. Alle 19.30 quando vi ha fatto ritorno ha notato due persone in strada che avevano una sacca, ed ha pensato che fossero operai di ritorno dal lavoro. Entrata in casa la brutta sorpresa l’ha avuta poco più tardi quando è andata nella sua camera da letto: era tutto sottosopra, l’armadio svuotato, così come i cassetti e anche gli scomparti in alto fra scatole e indumenti. I ladri, è apparso chiaro, cercavano l’oro che in genere ogni famiglia ha in casa e alla fine l’hanno trovato nascosto in alto in un scatola della biancheria. Inoltre hanno portato via un tappetino persiano autentico, una borsa da uomo e una da donna entrambe di marca e il tutto l’hanno messo dentro ad una federa tolta da un cuscino del letto. La donna è ovviamente rimasta senza parole e molto addolorata nel vedere come era ridotta la sua camera. I Carabinieri intervenuti hanno appurato il punto da dove i ladri sono entrati, una finestra alla quale avevano fatto un piccolo foro vicino alla maniglia e poi con un rampino sono riusciti ad aprirla.

Vincenzo D’Altri