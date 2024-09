"Episodi isolati al parco pubblico"

Pierangelo Gargano docente a Cesena vive a Sant’Egidio e frequenta il parco delle Vigne dove in passato si erano verificate delle criticità a causa di gruppi di giovani poco raccomandabili che frequentavano il posto. "Ora il parco è tranquillo perché sempre presidiato dai residenti, da molte famiglie con i bambini e non mancano i controlli delle forze dell’ordine. Ultimamente non stanno emergendo problematiche particolari. Ci sono stati probabilmente episodi isolati e non abituali, legati a qualche personaggio losco di passaggio, ma come detto, si tratta di problemi isolati e risolti, che non riguardano bande di ragazzini ma singoli".