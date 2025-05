Eventi per tutte le età nell’estate di Gatteo

Paola Minaccioni, Alessandro Benvenuti, Roberto Mercadini, Max Giusti, Alberto Bertoli sono solo alcuni tra i grandi nomi protagonisti delle rassegne culturali dell’estate 2025 a Gatteo. Da giugno a settembre tanti gli appuntamenti da non perdere nel cartellone estivo della cultura tra Gatteo, Sant’Angelo e Fiumicino, esclusi gli spettacoli a Gatteo Mare. Sarà Paola Minaccioni, con la sua graffiante comicità, ad aprire giovedì 19 giugno il calendario dell’estate con il suo spettacolo ’Dal vivo sono molto meglio’. La Minaccioni fa parte del cast di Diamanti, il film di Ozpetek fresco vincitore del David come il film italiano del 2024 più visto al cinema ed è da anni ospite fissa nel celebre programma di Radio 2 il Ruggito del Coniglio. La rassegna proseguirà giovedì 26 giugno, con Laura Curino in ’Alfonsina Alfonsina’. Giovedì 3 luglio, torna Stivalaccio Teatro, compagnia già apprezzata dal pubblico di Elsinore per lo stile vivace e profondamente radicato nella tradizione della commedia dell’arte, pur reinterpretandola in chiave contemporanea, che metterà in scena ’La Mandragola’. Il 12 luglio, arriva Alessandro Benvenuti con ’Pillole di me. Memorie comiche’. Mercoledì 16 luglio Denis Campitelli renderà protagonista della scena il dialetto con ’Zitti tutti’, il testo teatrale scritto nel 1993 in lingua romagnola da Raffaello Baldini che per la prima volta veste i panni di drammaturgo. Giovedì 24 luglio, Luca Perri in ’Kosmos. La storia dell’Universo dal Big Bang a oggi’.

Il finale del cartellone è affidato a Roberto Mercadini che giovedì 31 luglio, assieme al musicista Dario Giovannini, metterà in scena ’Little Boy. Storia incredibile e vera della bomba atomica’. Biglietti in vendita su liveticket, intero 18 euro, ridotto under 16 e residenti Comune di Gatteo 10 euro. Info: Sillaba 370 368 5093, email spettatore@sillaba.org. Inizio spettacoli 21.30. Al Castello malatestiano di Gatteo tutti i martedì alle 21.15, dal 24 giugno al 29 luglio, torna anche ’Estate al chiar di luna’, la rassegna gratuita di spettacoli per famiglie a cura di Alex Gabellini con maghi, giocolieri, burattini, giullari, narratori e teatranti, una variegata proposta di teatro per i più piccoli. Agli appuntamenti al Castello malatestiano, si aggiungono tanti altri spettacoli a Fiumicino e Sant’Angelo di Gatteo dove a settembre ci sarà il Palio dei Barrocci. Dice Stefania Bolognesi, assessora alla cultura e alle pari opportunità di Gatteo: "Una programmazione diffusa con una ampia scelta di eventi che spaziano dalla musica, al teatro, agli spettacoli comici, agli spettacoli per bambini, alla divulgazione scientifica, in un mix perfetto di intrattenimento e cultura, in cui non mancano mai momenti di approfondimento, a volte leggero, a volte più impegnato, sulla parità di genere. Un’offerta culturale che coinvolge grandi e piccini in un viaggio fatto di scoperte e allegria, per creare sempre nuove spunti di riflessione e, allo stesso tempo, momenti di divertimento. Per noi la cultura è uno strumento di crescita e di arricchimento sia personale che comunitario comunitario".

Ermanno Pasolini