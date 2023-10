Ferramenta Tosi, quarant’anni di attività

Una mattinata di festa per i 40 anni della ferramenta e casalinghi Tosi, aperto nel 1983 da Agostino Tosi, conosciuto da tutti col nome di Luciano, e da sua moglie Carla. La sede è sempre stata in via Emilia Ovest prima al civico 48 e 4 anni dopo il trasferimento nella sede attuale al civico 21. Agostino che aveva dedicato l’intera vita alla famiglia e al lavoro è venuto a mancare l’8 novembre del 2020. Le figlie Donatella e Barbara, che gia avevano iniziato a lavorare nel negozio al fianco dei genitori, dopo il diploma hanno deciso di portare avanti l’attività con la collaborazione della mamma Carla e di due collaboratori.