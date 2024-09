Festa del Sacro Cuore a Montetiffi

A Montetiffi, la millenaria frazione di Sogliano al Rubicone, sabato 14 e domenica 15 settembre l’associazione di promozione sociale "Castrum Montis Tifforum" con il patrocinio del Comune, organizza la Festa del Sacro Cuore. Sabato alle 17 apertura stand gastronomici in funzione fino a tarda sera con l’agriturismo La Rocca, Benny Pizza e l’agriturismo Clorofilla e a seguire "Caccia al tesoro con premi" e ritrovo nella piazzetta del paese con partecipazione gratuita. Dalle 18 alle 20 in funzione una mongolfiera che si eleverà sul Borgo di Montetiffi dalla piazza dei maestri tegliai. Poi la "Mama Party Band" allieterà gli spettatori con la musica anni ‘80-‘90. Domenica 15 dalle 7 alle 8 escursione di un’ora in mongolfiera che si alzerà all’alba per un suggestivo tour dell’alta Valle dell’Uso, solo su prenotazione 339-6363815. Alle 11 messa nell’abbazia San Leonardo con il Sacro Cuore in processione lungo il paese. Alle 11.30 stand gastronomici e alle 13 rievocatori medioevali presso l’abbazia San Leonardo presenti con tende, esibizione di cultura, arti e mestieri del XVI secolo. Alle 13.30 danze rinascimentali nella piazzetta del paese; dalle 14 alle 15.45 intermezzo musicale con l’orchestra Davide Salvi. Dalle 15.45 alle16 danze rinascimentali nel giardino del Museo Agostino Venanzio Reali; dalle 16 alle 17 esibizioni e danze dei frustatori nella piazzetta del paese; dalle 17 alle 19 orchestra Davide Salvi; dalle 18 alle 20 mongolfiera in funzione; dalle 19 alle 19.30 danze rinascimentali nella piazzetta del paese; dalle 20 alle 20.45 spettacolo di fuoco. Ingresso libero. Domenica sarà in funzione una navetta gratuita.