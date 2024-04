Festa della Liberazione: il programma di giovedì. Corteo in centro e premiazione degli studenti

Anche il Comune di Bagno di Romagna ha promosso, per la giornata del 25 Aprile, varie iniziative per festeggiare insieme la ricorrenza del 79° anniversario della Liberazione d’Italia dall’oppressione del nazi-fascismo.

Il programma della giornata prevede, alle ore 10,45, il ritrovo dei partecipanti per il momento istituzionale, che avrà luogo in Largo del Comune a San Piero in Bagno, davanti all’ingresso della sede Uffici Lavori Pubblici comunali, dove si terranno gli interventi del sindaco del Comune di Bagno di Romagna, Marco Baccini, e del presidente Anpi Alto Savio, Mirta Barchi.

Seguirà la cerimonia della premiazione del concorso "La memoria non è solo ricordo", rivolto agli studenti dell’Istituto Scolastico Comprensivo Manara Valgimigli e del Liceo scientifico Augusto Righi. Al termine delle premiazioni,la deposizione della corona di alloro alla Lapide dei Caduti in Piazza Martiri a San Piero, poi il corteo dei cittadini e delle autorità, accompagnato dalle musiche della Banda Santa Cecilia di Bagno-San Piero, per la deposizione delle corone al Cimitero Monumentale di San Piero e successivamente al Cippo dei Caduti in località Carnaio.

In caso di maltempo, la cerimonia si svolgerà nella Sala Convegni della Scuola Media Manara Valgimigli di Via Nazario Sauro a San Piero.

gi. mo.