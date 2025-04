Festa per i 40 anni di sacerdozio di don Barduzzi

I fedeli di Villalta sono in festa e si stringono attorno al loro parroco. Oggi, nella prima domenica dopo Pasqua (liturgicamente la domenica in Albis), con la celebrazione eucaristica la comunità parrocchiale villaltese si unisce a don Giovanni Barduzzi, nella lode e nel ringraziamento al Signore, mentre ricorda il suo 40esimo anno di sacerdozio.

Si riporta dunque indietro il calendario alla metà degli anni Ottanta, quando ci fu l’ordinazione presbiterale del giovane Giovanni Barduzzi, che è avveniva nella vigilia della domenica in Albis, il 13 aprile 1985, per l’imposizione delle mani dell’allora vescovo Luigi Amaducci, nella cattedrale a Cesena. "Domenica 13 aprile abbiamo pregato per lui – dicono i parrocchiani –, anche nella chiesa a Bagnarola, dove è stato omaggiato dalla comunità. Ma essendo stata il 13 la domenica delle Palme, la ricorrenza è stata posticipata proprio nella domenica in Albis, ora della Divina Misericordia. Dopo la messa, pur nel rispetto della circostanza così particolare della morte del caro Papa Francesco, seguirà un momento conviviale".

Dei suoi 40 anni di sacerdozio, don Giovanni ne ha vissuti 20 a Villalta, 7 in unità pastorale con Cannucceto dal 2005 al 2012, e 13 anni da ottobre 2012 in unità parrocchiale con Bagnarola. Da novembre 2021 don Giovanni è parroco in solido dell’unità pastorale Entroterra Mare.

g.m.