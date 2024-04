Festa sul diritto alla cittadinanza ai giardini Savelli

Una festa sul diritto alla cittadinanza. Si terrà giovedì 25 aprile, giorno della Liberazione d’Italia, ai Giardini di Serravalle a partire dalle 15. Lo scorso 20 novembre l’Amministrazione comunale di Cesena ha dato avvio a un percorso di sensibilizzazione sul tema del riconoscimento della cittadinanza italiana ai minori nati in Italia da genitori stranieri o nati all’estero ma che hanno completato un ciclo di studi in Italia, che ha interessato in via prioritaria le scuole secondarie di primo grado di Cesena. Nel corso di questi mesi al progetto di educazione alla cittadinanza ’Cesenati anche noi’ sono state coinvolte 13 classi – per un totale di oltre 300 studenti – delle scuole ’Viale della Resistenza’, ’Via Pascoli’ e ’Via Anna Frank’. L’obiettivo è stato quello di coinvolgere gli studenti in un percorso che consenta loro di esplorare i processi di costruzione identitaria, di comprendere l’importanza del diritto alla cittadinanza e di immaginare un modo nuovo di essere e riconoscersi ’cittadini’. Le scuole coinvolte sono state invitate a prendere parte a un momento pubblico di restituzione dell’esperienza vissuta. Sul palco si alterneranno interventi e testimonianze che daranno voce ai temi chiave e ai risultati del percorso ’Cesenati anche noi’. Diverse le occasioni di incontro e le iniziative proposte da Uniradio Cesena e dal Comitato per la Costituzione. Alle 16 i riflettori si accenderanno sul concerto della giovane cantautrice cesenate G.em. A seguire, alle 16:30, si potrà prendere parte al momento conclusivo del progetto “Nuove cittadinanze – Cesenati anche noi”. Il pomeriggio proseguirà con la sfilata in abiti tradizionali a cura della comunità senegalese – Assocazione Yakkar, momento danzante con l’Associazione Giovani del Bangladesh e musica. Per tutto il pomeriggio sarà attivo il punto ristoro con food truck del territori.