Feste per tutta la notte, stop a cibo e bevande nel circolo

Cesena, 18 dicembre 2024 – È stata revocata la licenza di somministrazione di cibi e bevande in un circolo ricreativo a Cesena grazie al lavoro congiunto della Polizia di Stato, della Polizia locale e del Comune. Si tratta del circolo Endas in via San Cristoforo. Il provvedimento è stato notificato nella giornata di ieri per alcune irregolarità.

L'iniziativa è partita da una nota della Polizia di Stato che, tramite il suo ufficio di Polizia amministrativa, ha segnalato al Suap (Sportello unico per le attività produttive) la presenza di “motivi ostativi” all'esercizio dell'attività di somministrazione a causa dei precedenti relativi al titolare. Questo risultato è stato il frutto del lavoro sinergico da parte del personale del commissariato e degli agenti della Polizia locale, che in più occasioni sono intervenuti a seguito di segnalazioni per il disturbo e i disagi causati dalle feste organizzate dal circolo le quali, oltre ad attirare un gran numero di persone, si prolungavano per tutta la notte. Il circolo è stato più volte sanzionato, oltre che per la violazione delle normative comunali in materia di emissione di suoni, anche per l’inosservanza della disciplina sui circoli privati, che prevede che le attività ricreative possano essere rivolte esclusivamente ai soci regolarmente iscritti.

Tuttavia, nonostante i numerosi interventi, “il circolo non hai mai smesso di arrecare disturbo né si è mai conformato alle prescrizioni che gli venivano imposte, tanto che anche il comitato di quartiere è sceso in campo chiedendo una soluzione ad una situazione che stava destando sempre più preoccupazione per i suoi abitanti”, spiegano le forze dell’ordine.

La Polizia di Stato, esaminando la posizione del titolare, ha scoperto che questi poco tempo prima era stato anche colpito da una misura di prevenzione da parte del questore di Modena per aver preso parte a un rave-party: il provvedimento amministrativo aveva una durata di tre anni e avrebbe sottolineato una sua sintomatica pericolosità per la sicurezza pubblica.

La Polizia di Stato ha invitato quindi il Comune a valutare l'adozione di una misura per mettere fine a questa situazione. Il Comune di Cesena, tramite il suo ufficio Suap, ha emesso il provvedimento revoca della licenza di somministrazione di cibi e bevande, notificato ieri dagli agenti. A seguito del provvedimento, il circolo potrà continuare ad esercitare le sua attività istituzionali, ma non a somministrare cibi e bevande. “Si tratta di un risultato importante, frutto di un'attività integrata – conclude la Polizia - che ha come obiettivo la gestione della sicurezza pubblica e dell'ordinato e tranquillo svolgimento della vita sociale, prevenendo e contrastando le condotte che minano la convivenza civile”.