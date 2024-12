Controlli, maxi multa a un circolo privato

Task force di controlli: pioggia di irregolarità e sanzioni per oltre 6.440 euro a un circolo privato. Il blitz nel tardo pomeriggio e sera di venerdì quando sono entrati in azione poliziotti del commissariato con le unità cinofile antidroga della questura e personale di polizia locale, coordinate dal vicequestore Paolo Arena. Obiettivo: prevenire reati in materia di droghe e contro l’incolumità pubblica, in corrispondenza del circolo privato, oggetto di esposto e segnalazioni da parte dei residenti per il disordine e disturbo arrecato di notte. Il cane Hermes non ha fiutato droga ma il circolo era frequentato da numerosi uomini con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. Dietro al bancone del bar, locali in precarie condizioni igieniche con cibi in cattivo stato di conservazione. Trovati in un vano deposito 11 barattoli con 2.9 chili di tabacco di importazione (Spagna) privi di tracciabilità. E’ scattato il sequestro e tre dei presenti non risultavano essere soci del circolo. Il titolare è stato diffidato a non disturbare il riposo delle persone con musica ad alto volume fino a tarda notte, a non consentire bivacchi né eccessi nelle pertinenze esterne del circolo.