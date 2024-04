Festival dei giovani. La base è a Cesenatico

La riviera nel ponte della Festa della Liberazione torna capitale del calcio giovanile. Da oggi a domenica 28 aprile si svolge infatti a Cesenatico il trofeo ’Mirabilandia Youth Festival’, giunto quest’anno alla quindicesima edizione, con l’organizzazione tecnica curata da Arcadia Tour Operator.

La manifestazione, approvata dalla Figc e dalla Uefa, coinvolge oltre 2mila partecipanti tra giovani calciatori, allenatori, accompagnatori e genitori, arrivati da tutta Italia con la presenza anche di alcune squadre di giovani giocatori stranieri, per contendersi il titolo. Sui campi di calcio si affronteranno ottanta squadre divise in nove categorie, dai piccoli dei Primi Calci agli allievi A, in rappresentanza di 31 società sportive provenienti da tutte le regioni italiane e dalla Svizzera.

Il torneo riconferma la pluriennale partnership con il Parco di Mirabilandia, dove i partecipanti vivranno alcuni momenti di svago e condivideranno la magia di un’avventura sempre nuova, tutta da scoprire. L’inaugurazione del torneo si terrà all’interno di Mirabilandia, con la sfilata di tutte le squadre partecipanti e un fantastico spettacolo in esclusiva.

Questo è il terzo appuntamento sportivo curato da Arcadia, che a Cesenatico ha già ospitato a Pasqua il torneo Coppa gioca con il calcio e il Mirabilandia Kids Festival. I successivi appuntamento sono le Aureliadi Cesenatico in calendario dal 24 al 26 maggio, la sesta edizione delle Scuole Calcio Mirabilandia dal 31 maggio al 2 giugno, il Torneo Volley Cup dal 7 al 9 giugno, il Torneo Uisp Lombardia sempre dal 7 al 9 giugno, la quattordicesima edizione della Mirabilandia Adriatic Cup dal 14 al 16 giugno. Arcadia Tour Operator segue anche altri eventi sui filoni dello sport e delle competizioni, come l’ospitalità delle Olimpiadi di Matematica in calendario dal 2 al 5 maggio, e The Week, la sedicesima edizione del Festival di Street Dance che si terrà in piazza Spose dei Marinai dal 7 al 14 luglio.

Giacomo Mascellani