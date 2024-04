Filippo Malatesta riparte dal Noi Lounge

Filippo Malatesta in concerto al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. L’appuntamento è stasera alle 22 per un evento di Jazzenatico 2024. L’artista riminese, alle prese con l’incendio che ha distrutto il suo locale di Villa Verucchio, sta vivendo questo momento con grande sconforto, ma anche con tanta voglia di rialzarsi. Malatesta quest’anno festeggia i 40 anni dalla fondazione del suo primo gruppo, I Fibral, costituito nel 1984. Da allora ne ha fatta davvero tanta di strada, visto che qualche anno dopo, nel 1990, durante una esibizione live è stato notato da Mario Flores, proprietario dell’Heaven Studios, che gli ha consentito di incidere il suo primo disco "La figlia del re". In carriera ha aperto tre date di un tour di Bob Dylan e una data di un tour di Neil Young. Negli anni successivi è ospite fisso nel programma Roxy Bar di Red Ronnie, confrontandosi col grande pubblico a livello nazionale, per poi calcare i palchi di tutti i principali club e piazze in tutta Italia. Recentemente, durante il lockdown, ha registrato il suo nuovo album di inediti intitolato Biutifullove, di cui ne proporrà diversi venerdì sera a Cesenatico, assieme ad altri suoi cavalli di battaglia. Filippo Malatesta con la sua inconfondibile voce e la sua chitarra, sarà accompagnato sul palco dal chitarrista Filippo Drudi e dal bassista Lucio Aiello. Il biglietto d’ingresso costa 21 euro incluso un drink. È consigliata la prenotazione e gli interessati possono avere informazioni telefonando al 328 7723203.

Domani sera, sempre al Noi e sempre alle 22, si cambia genere, con lo spettacolo Michael Jackson Reworked, che proporrà le atmosfere dei brani più famosi di Michael Jackson create da un quartetto d’eccezione, formato dal mitico Pier Foschi batteria e voce, Mecco Guidi alle tastiere, Maurizio Piancastelli flicorno e tastiere e Mattia Cappelli al sax tenore e soprano.

Giacomo Mascellani