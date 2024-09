Finale di stagione positivo in riviera. Alberghi pieni anche a settembre

È positivo il bilancio della prima settimana di settembre e molti operatori turistici confidano di poter lavorare bene anche la prossima settimana. I costi delle camere d’albergo e le tariffe degli ombrelloni molto più basse, attirano famigli e coppie desiderose di trascorrere giornate piacevoli al mare. Inoltre a Cesenatico ci sono ancora degli eventi, in primis il Campionato del mondo di beach tennis che si conclude oggi e, fra gli oltre 1.200 atleti arrivati e gli accompagnatori, ha fatto registrare circa 8mila presenze, a testimonianza dell’azzeccato binomio sport e turismo. Dagmer Senni dell’Euro Hotel Cesenatico è molto soddisfatta: "La prima settimana di settembre è andata bene, ci sono richieste di informazioni e prenotazioni, con buone sensazioni anche per le prossime settimane" .

Per Andrea Falzaresi della catena Club Family Hotel, il quale ha tre grandi alberghi a Cesenatico, chiude bene la stagione: "La seconda parte dell’estate è andata molto bene e anche questa prima settimana di settembre è stata sostanzialmente positiva. L’apertura delle scuole segnerà come sempre la fine della stagione, dove fra alti e bassi noi vediamo il bicchiere mezzo pieno e siamo fiduciosi anche per le strutture dove siamo aperti la seconda settimana di settembre". Il turismo all’aria aperta è il settore che porta gran parte dei turisti nella zona Ponente di Cesenatico, dove Terzo Martinetti del Cesenatico Camping Village e del Pineta sul Mare, sino ad oggi ha registrato il tutto esaurito: "C’è molta richiesta per la nostra proposta di vacanza e siamo molto contenti, perchè siamo stati sold out sino a questa prima settimana di settembre. Per la coda dell’estate molto dipenderà dal meteo, tuttavia, nonostante le previsioni, noi continuiamo a ricevere mail e telefonate di famiglie e coppie interessate a visitarci". Anche la spiaggia sorride in questo finale di stagione (anche se oggi è prevista pioggia), ma c’è chi si aspettava qualcosa di più, come Elisa Saporetti del Bagno Arlecchino: "Nella prima settimana di settembre si è vista meno gente di quella che ci aspettavamo, probabilmente anche per il meteo ballerino; per il proseguo del mese molto dipenderà dalle condizioni del tempo, anche se le strutture ricettive chiuderanno a metà settembre e a quel punto di turisti ne vedremo ancora di meno". Sono positivi i riscontri a Gatteo a Mare: "La prima settimana di settembre è andata molto bene _ dice Massimo Bondi, presidente del Gatteo Mare Summer Village _, e ci sono nuovi arrivi anche per la seconda settimana del mese, tant’è che abbiamo visto parecchie auto arrivare proprio in questi giorni. Questo ci da fiducia ed in sostanza possiamo dire che l’estate 2024 è stata caratterizzata da un inizio incerto ma anche da un buon finale di stagione".

Il Camping Villaggio Rubicone di Savignano Mare è una delle realtà che ospita molti stranieri, ma il patron Sandro Grotti è polemico con le previsioni meteo: "Nel complesso abbiamo avuto un buon inizio di settembre e potremo avere ancora soddisfazioni nei giorni a venire, tuttavia noi non siamo soddisfatti pienamente per tutta una serie di motivi. Il primo è il "terrorismo meteo", perchè quando ci sono trenta gradi e, in una giornata, soltanto un’ora di pioggia e nella restante parte c’è il sole, non è giusto inserire nelle previsioni soltanto i temporali, perchè questo ci ha danneggiato e continua a danneggiarci".