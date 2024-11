Finora ben ripagati gli investimenti fatti

Le classifiche stilate nei mesi scorsi secondo le previsioni estive ora vengono soppiantate da quella ben più reale - e peraltro l’unica che conta - quella del campo: in alcuni casi le previsioni della vigilia sono state proprio stravolte.

Scatta così immediato dopo 12 giornate il raffronto, effettuato da PianetaSerie B, tra le posizioni delle 20 squadre cadette per quanto riguarda il monte ingaggi (che comprende le spese fisse per calciatori e staff tecnico) e il posto in classifica.

Il Cesena sta facendo fruttare bene il monte ingaggi previsto; infatti se i bianconeri sono al decimo posto in tale graduatoria di spese con un investimento di 10milioni e 685mila euro, sul campo sono quarti quindi emerge un +6 tra il raffronto delle due posizioni.

Meglio ha fatto solo la Juve Stabia con un +10 e un monte ingaggi da quintultima forza con 5milioni e 578mila euro. In base al verdetto del terreno di gioco i campani sono al sesto posto nella classifica reale, miglior matricola della cadetteria dopo il Cesena che ha un punto in più, (18 contro 17).

Il raffronto tra costi e rendimento fino al momento è deleterio per due big o presunte tali secondo i pronostici estivi come il Frosinone ultimo in classifica, ottavo come monte ingaggi (13milioni e 598mila) e quindi a -12 nel paragone e il Modena penultimo sul campo, al nono posto come spese (11milioni e 228mila euro) e un saldo di -10. Sono trascorse 12 giornate ma tali dati sono già indicativi., forniscono un’idea.

La classifica dei raffronti tra investimenti e campo vede nell’ordine secondo la graduatoria reale: Pisa +5 (monte ingaggi 18milioni 718mila), Sassuolo -1 (monte ingaggi 33milioni 379mila), Spezia +4 (monte ingaggi 15milioni 417mila), poi appunto il Cesena +6 (monte ingaggi 10 milioni 685mila), Cremonese -1 (monte ingaggi 23milioni 579mila), Juve Stabia +10 (monte ingaggi 5milioni 578mila), Brescia +6 (monte ingaggi 7milioni 964mila), Palermo -5 (monte ingaggi 23milioni 682mila), Sampdoria -7 (monte ingaggi 24milioni 658mila), Bari +1 (monte ingaggi 9milioni 465mila), Catanzaro +1 (monte ingaggi 8milioni 238mila), Carrarese +5 (monte ingaggi 5milioni e 56mila euro), Reggiana +1 (monte ingaggi 7milioni 515mila), Salernitana -9 (monte ingaggi 20milioni 512mila), Mantova +3 (monte ingaggi 4milioni 778mila), Sudtirol +3 (monte ingaggi 4 milioni 745mila), Cittadella +3 (monte ingaggi 3 milioni 462mila euro), Cosenza -3 (monte ingaggi 6 milioni 932mila), Modena -10 (monte ingaggi 11milioni 228mila), Frosinone -12 (monte ingaggi 13 milioni 589mila).