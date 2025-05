Fiori e azalee per la festa della mamma

Anche quest’anno, in occasione della Festa della mamma, i volontari dell’Associazione Romagnola Ricerca Tumori saranno presenti nelle piazze del cesenate con fiori ed azalee solidali. Presso le postazioni potrete acquistare il libro “alla ricerca di un’alimentazione sana”, consigli e ricette per restare in salute a tutte le età. Un modo per festeggiare tutte le mamme ed aiutare i progetti di prevenzione oncologica dell’associazione.

I volontari ARRT saranno presenti a Cesena in Galleria Urtoller, sabato mattina/pomeriggio e domenica mattina a Cesenatico in piazza Pisacane, sabato 10 e domenica 11 mattina, a Montiano sabato 10 mattina, a Savignano sul Rubicone in Piazza Borghesi e Falcone sabato 10 mattina/pomeriggio e domenica 11 mattina a Sarsina in Piazza Plauto sabato 10 mattina /pomeriggio e domenica 11 mattina a San Piero in Bagno in Piazza Allende sabato 10 mattina/pomeriggio e domenica 11 mattina.

A Cesena l’Associazione allestirà, inoltre, una postazione solidale con fiori ed azalee anche all’esterno della sede ARRT in via Cavalcavia 288 nelle giornate di Venerdì 9 Maggio dalle 8.30 alle 18.30, Sabato 10 e domenica 11 Mmaggio dalle 9.00 alle 13.00.

Inoltre, i volontari saranno presenti Sabato 10 e Domenica 11 Maggio mattina presso ECCOMI-supermercato Via G. Bruno e ECCOMI-supermercato Via Romea.

ARRT, grazie a queste iniziative solidali, agli sponsor e al 5x1000 contribuisce attivamente alla prevenzione oncologica del nostro territorio con formazione gratuita nelle scuole, visite gratuite periodiche di prevenzione oncologica, potenziamento delle attrezzature diagnostiche negli ambulatori ARRT.