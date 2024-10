Formigoni:: "Prima di tutto grande uomo"

La scomparsa di Romano Colozzi ha suscitato una larga eco. "Provo un grande dolore per la morte di un grande uomo, Romano Colozzi: grande nella fede, grande nella passione per il lavoro, grande per l’intelligenza e l’acume politico". Così commenta l’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni (nella foto con Romano Colozzi) commentando la morte di Colozzi, che fu assessore al Bilancio proprio quando il governatore era Formigoni. "Il suo servizio decennale come assessore - aggiunge - è stata una testimonianza indimenticabile per tutti noi e per tutti quelli che l’hanno conosciuto".

"Ci lascia un galantuomo. Una persona al servizio delle istituzioni che ha fatto della professionalità e della disponibilità il suo segno distintivo". Lo dichiara il governatore della Regione Lombardia. Attilio Fontana. "Politico raffinato, con toni bassi e mai arroganti, cercava soluzioni condivise e dispensava consigli. Solo apparentemente distaccato e severo, portava in sé la simpatia e l‘allegria tipica della Romagna, sua terra d‘origine". Anche il l sindaco Enzo Lattuca esprime il suo cordoglio: "Ho appreso con grande dispiacere della scomparsa di Romano Colozzi. Chi, come lui dedica la propria vita ad un ideale ed al bene comune è degno della stima e della riconoscenza dell’intera comunità cittadina".

Stefano Spinelli, candidato alle regionali per FdI: "Colozzi si è sempre mosso contribuendo a far crescere le realtà territoriali nel segno del principio di sussidiarietà".

"Significativa – rimarca Gianni Varani, ex consigliere della regione Emilia Romagna – la competizione, carica di rispetto, che c’era tra i romagnoli Colozzi e Bissoni, impegnato a tenere in sesto la sanità emiliana. Colozzi era un colosso, incuteva rispetto con il suo cruccio, dalla sua notevole altezza e autorevolezza".