Frane a Roncofreddo, avanza la seconda fase

Sara Bartolini, sindaca di Roncofreddo, ha fatto il punto sulla situazione della frane e sul dopo alluvione. "La programmazione delle opere relative alla seconda fase di intervento prevista dalla struttura del commissario Figliuolo per ’l’eliminazione del rischio residuo’ in attesa della fase di ricostruzione, sta procedendo in costante confronto con la Regione e la struttura Commissariale stessa. Con l’ordinanza di Figliuolo del novembre 2023, al Comune di Roncofreddo sono stati riconosciuti 7 milioni e 170mila euro sulla base della ricognizione eseguita dall’Ufficio sulle situazioni relative alla viabilità comunale fino a quel momento. Questa somma riguarda 15 interventi che nei prossimi giorni saranno integrati e aggiornati in base alle condizioni emerse negli ultimi mesi. Quattro di questi interventi, superiori a 500mila euro sono stati affidati a Sogesid; di due interventi siamo in attesa di progettazione che arriverà nei prossimi giorni per poi procedere all’assegnazione dei lavori; sugli altri la struttura Commissariale sta mettendo a disposizione ulteriori società per la gestione totale, consapevoli delle difficoltà dei piccoli comuni legate alla scarsità di personale tecnico presente". Sara Bartolini scende poi nel dettaglio: "Al 21 maggio 2023 la situazione era tragica: circa 30 strade comunali e circa 20 km di provinciali completamente chiusi. Grazie ai 980mila euro ottenuti dal Comune per la somma urgenza, i tanti interventi della Provincia e dei Vigli del Fuoco, a oggi tutte le strade comunali sono aperte, tranne via Rampa su cui non è stato possibile fare interventi in somma urgenza, per la quale siamo in attesa della progettazione per avviare immediatamente i lavori.

Ermanno Pasolini