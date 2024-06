Fratelli d’Italia primo in 17 comuni. Ma il Pd resta leader in provincia

Fratelli d’Italia a valanga nella valle del Savio, dove soppianta anche nelle percentual ila Lega come primo partito del centrodestra. Il partito di Giorgia Meloni è primo anche a Cesenatico, Gatteo, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone, Borghi. Ma il Partito democratico mantiene saldamente il primato a livello provinciale grazie agli ottimi risultati di Cesena, Forlì e di altri comuni di medie dimensioni. Nel comprensorio cesenate il primato dem resta a Montiano, Longiano, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e, sia pure di un soffio, a Gambettola.

Il voto più politico della giornata è quello delle Europee. Qui si misura la forza dei partiti, anche al di là delle alleanze. In campo provinciale FdI (30,11%) è primo in nove comuni del Cesenate e in otto del Forlivese. Il Partito democratico (36,20%) predomina in sei centri del Cesenate (compresa Cesena) e in sei del Forlivese (capoluogo compreso). Forza Italia è primo partito a Rocca San Casciano (pesa l’effetto della candidatura dell’ex sindaca Rosaria Tassinari).

Il ribaltamento dei ruoli nel centrodestra ha tratti numerici clamorosi nel Savio. Fratelli d’Italia è leader con il 52,83% dei voti a Verghereto, laddove nel 2019 la Lega aveva colto il suo successo più clamoroso con il 51% (oggi è appena al 6,85%). FdI doppia il Pd nel centro appenninico e tocca il 37% a Mercato Saraceno (Pd al 30%) dove pure la Lega va al 9%, meno peggio che altrove. FdI risale al 44,81% a Sarsina (Pd al 28,44%, Lega appena al 4%). Meloni sfiora il 40% a Bagno di Romagna, ricalcando il risultato leghista di cinque anni fa: ma ora l’emblema di Alberto da Giussano più Salvini Premier raccoglie appena il 5%. Tiene il Pd bagnese con 34,98% (a sinistra Avs al 3% e M5S al 5,61%).

Fratelli d’Italia strappa al Pd anche a Cesenatico lo scettro di partito più votato: 34,15% contro 32,52%. Poco sopra il 6% Forza Italia e Lega. Stesse percentuali per M5S e Alleanza Verdi Sinistra. In un ipotetico confronto bipolare (pensando alle prossime amministrative) il centrodestra appare in leggero vantaggio (ma dove si collocherebbero i voti centristi che insieme fanno meno del 5%?). Restando sulla costa, FdI primo partito anche a Gatteo con 34,75%, davanti al Pd con il 31,60%. Seguono M5S al 7,18%, Lega al 6,33%, Avs 6,09%, Forza Italia 6,03%. Primato tricolore, ancora a Roncofreddo (Fratelli d’Italia 36,72% contro Pd al 30,70%) e Sogliano al Rubicone (FdI 40,48% contro Pd 28,78%).

Nel centrodestra, detto della leadership trovolgente di Fratelli d’Italia, resta il risultato sotto le aspettative della Lega: 5,93% a livello provinciale, con piccole punte nella valle del Savio sopra al 7%. Ma lì fino a pochi anni fa il Carroccio viaggiava oltre il 40%. Il calo dei voti leghisti è clamorosi rispetto al 2019, ma si era già evidenziato alle Politiche 2022. Ad esempio a Cesena due anni fa la Lega raccolse appena il 6,38%, pagando evidentemente l’ascesa di FdI che toccò il 25,34%. Così si è sgonfiato il Movimento 5 Stelle: a livello provinciale con il 6,90% resta il terzo partito, di un soffio sopra Forza Italia (6,62%). Alleanza Verdi Sinistra cresce nella provincia di Forlì-Cesena come in tutta Italia: 5,59% è il dato provinciale, con un picco di 7,48% a Montiano dove è addirittura il terzo partito dietro Pd e FdI. Significativo il risultato di Cesena dove Avs supera il 6%, un punto più in alto della Lega di Salvini e Forza Italia. Decisamente deludenti le prestazioni di Stati Uniti d’Europa e Azione, sotto il 3% quasi ovunque. Invece la lista outsider ‘Pace Terra Dignità’ con portabandiera Michele Santoro ha sfiorato il 2% a livello provinciale.

re.ce.