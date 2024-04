Freddo e allerta meteo. Si riaccendono i termo

Dal caldo africano della prima metà di aprile - culminato domenica 14 con i termometri schizzati, in alcune zone d’Italia, anche oltre i 30 gradi – siamo ripiombati, nell’arco di una settimana, nel bel mezzo dell’inverno. Un cambiamento a dir poco repentino, determinato da una circolazione depressionaria rilevata tra Europa e Mediterraneo, che continua a richiamare, sul nostro Paese, aria gelida di matrice artica. Mentre coloro che avevano già provveduto al cambio dell’armadio sono intenti, in queste ore, a rovistare fra i cassetti alla ricerca di un maglioncino superstite, diversi comuni si affrettano a prolungare l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento. Non fa eccezione il comune di Cesena, che ieri mattina ha diramato una nota in cui si autorizza la proroga fino al 29 aprile compreso. "Considerato il brusco calo delle temperature di queste ore, e tenuto conto della variabilità della temperatura e delle previsioni meteorologiche attese per i prossimi giorni – si legge nell’avviso - l’amministrazione comunale di Cesena, tramite apposita ordinanza sindacale e in deroga al periodo di riscaldamento previsto per la stagione termica 2023-2024, autorizza l’accensione degli impianti di riscaldamento a servizio degli edifici pubblici e privati, siti nell’ambito del territorio comunale, fino a lunedì 29 aprile compreso, per una durata massima di 7 ore giornaliere, con una temperatura massima di 19 gradi".

Secondo gli esperti meteo di Arpae il freddo continuerà in effetti a imperversare – sul Cesenate come nel resto della regione – almeno fino a domani, con temperature in picchiata e alta probabilità di temporali intensi (per i quali è stata emessa un’allerta di colore ‘giallo’, valida fino alla mezzanotte di oggi). I valori - compresi fra 1 e 8 gradi sui rilievi; fra 8 e 13 in pianura – saranno inferiori anche di sette gradi rispetto alle medie del periodo. Ma quanto durerà? Sebbene le condizioni meteo restino all’insegna della spiccata variabilità almeno fino ai primi giorni di maggio, le perturbazioni dovrebbero concedere una tregua in vista del ‘ponte’ del 25 aprile, con temperature in lenta e graduale risalita per tutto il weekend, fino ai 22 gradi previsti per la giornata di domenica 28.

Maddalena De Franchis