Furti, la paura corre sul web. Pioggia di segnalazioni per appartamenti svaligiati

"Volevo avvisare i ladri che di valore non abbiamo più nulla e possono restare tranquilli a casa loro perché da noi il business è finito con il loro passaggio". Inizia così, con un post affidato a Facebook, lo sfogo di un cesenate, che lavora ai vivai Battistini dove è stato consumato un grosso furto quest’estate. Un’estate in cui i topi di appartamento non sono andati in vacanza e hanno preso di mira le abitazioni e i beni dei cesenati. Con le partenze per le vacanze si sono intensificati i controlli perché quando le case sono vuote i ladri non si fanno scappare l’occasione per agire. Ci si aiuta tra vicini di casa e si potenzia il controllo delle abitazioni rimaste vuote, ma spesso non basta. Altri consigli utili sono quelli di fare attenzione ai post dei vacanzieri sui social e cercare di dotarsi di allarmi di ultima generazione. Un’escamotage contro il reato più temuto dal 52 per cento degli italiani: il furto. Sono tanti i post pubblicati da inizio estate da chi ha subito un reato contro il patrimonio, specialmente nel mese di agosto, che risulta essere il mese estivo in cui a Cesena si sono consumati più furti. E non solo nelle case.

Pochi giorni fa la denuncia di un cesenate. "Nei parcheggi davanti ai condomini azzurri di via Verdi hanno rubato la mia auto, una Hyundai rossa". E continuano le denunce con il post di un ragazzo che rientrando a casa ha trovato l’appartamento a soqquadro. "Ladri in via Matalardo al confine tra Case Finali e Case Castagnoli, casa completamente svaligiata. Hanno usato il flessibile per aprire le inferiate e si sono introdotti all’interno di casa mia. Hanno portato via di tutto, dagli oggetti preziosi alla tivù". È di pochi giorni fa la denuncia di un fatto capitato nella zona delle Vigne. "Stamattina un uomo ha aperto lo sportello della macchina a mia mamma - scrive una donna – e le ha rubato la borsa appoggiata sul sedile, chiedo se per caso qualcuno dovesse trovare una borsa rosa in giro per recuperare i documenti". I ladri non rubano solo oggetti di valore, spesso sono i ricordi sottratti quelli che creano più dolore alle vittime dei furti. "In via Casalecchio verso via Paganella delle persone hanno tentato di introdursi nella mia cantina e nel garage. Erano le ore 4.30 di questa mattina 17 agosto". Un altro furto tra il 5 e il 6 agosto è stato portato a termine in via Calcinaro all’interno dei vivai Battistini. "Hanno fatto razzia - scrivono i proprietari – hanno rubato un furgone con scritto Gardenia sul cofano modello maxi, attrezzatura da officina, una bici, un monopattino, un’altalena di poco valore, un trattorino, quattro ruote modello Goldoni, un’idropulitrice e un compressore".

Un altro post risale all’inizio della stagione estiva. Era il 23 giugno quando in via Calabria nella zona di Ponte Pietra alle 18.50 circa sono entrati in casa i ladri e hanno rubato un portafoglio. I consigli delle forze dell’ordine per prevenire i furti sono diversi. Evitare di aprire la porta di ingresso agli sconosciuti; non rivelare troppe informazioni personali (abitudini, periodi di assenza, nomi dei familiari); non lasciare le chiavi sotto lo zerbino; chiedere ai vicini di monitorare la casa in nostra assenza e ritirare la posta; mettere denaro, oggetti preziosi e documenti in cassaforte; scegliere serramenti blindati; chiamare le forze dell’ordine in caso di intrusione; installare un impianto d’allarme. In ogni caso denunciare l’accaduto anche se il furto è stato solo tentato, la prudenza non è mai troppa.