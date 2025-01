Futsal Cesena a Modena, è un derby salvezza

Un derby salvezza importantissimo quello che aspetta, oggi, alle 18, a Modena, la Futsal Cesena contro il Modena Cavezzo ultimo in classifica insieme a Verona, Cagliari e Milano ricordando che le ultime due retrocederanno immediatamente e la terzultima andrà ai playout. Sopra di quattro punti, appunto, i bianconeri di Osimani che la scorsa settimana (dopo quattro risultati utili di fila), perdendo in casa per 3-1 col Cdm, sono piombati a quattro punti sulla zona retrocessione. Un successo permetterebbe al Cesena di raggiungere zone più tranquille ed essere fuori dalla mischia, altrimenti potrebbe essere risucchiato in una posizione molto scomoda. Gli emiliani erano in estate formazione ambiziosa, poi tutto si è complicato: 10 punti in graduatoria in 14 gare, ma attenzione all’andata (seconda giornata) vinsero al PalaPaganelli 3-2. Da quel momento, però, netta inversione di risultati: una sola vittoria, un pareggio e ben dieci sconfitte.

Il miglior marcatore del Modena è Dudu Costa con 9 reti. Il tecnico Roberto Osimani sa bene quanto valga questo scontro diretto in una lotta salvezza sempre più accesa: "Contro il Cdm siamo rimasti in gara fino alla fine ma non siamo stati in grado di capovolgerla a nostro favore. Proveremo comunque a tornare in carreggiata oggi a Modena contro una formazione che, nonostante l’ultimo posto, da un punto di vista tattico e mentale è tra le migliori del girone. Mi aspetto una partita difficile, in palio importantissimi punti salvezza".

Classifica: Mestrefenice 36, Mantova 34, Altamarca 30, Elledì 26, Lecco e Maccan Prata 22, Rovereto 21, Pordenone e Cdm 19, Futsal Cesena 14, Milano, Leonardo Cagliari, Verona e Modena Cavezzo 10.