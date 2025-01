Futsal Cesena in serie positiva: 1-1 col Pordenone

La Futsal Cesena porta a +4 il distacco dalla zona playout occupata ora da Modena Cavezzo e Cagliari pareggiando 1-1 contro il forte Pordenone e raccogliendo il quarto risultato utile di fila e 12 punti nelle ultime sette gare, una netta inversione di marcia considerando che nelle prime sei partite ne erano stati raccolti solo 2.

Al PalaPaganelli, primo tempo equilibrato ma senza reti, con un paio di occasioni per parte. Nella ripresa i romagnoli conquistano la superiorità numerica grazie all’espulsione di Bortolin (doppia ammonizione) e al 6’ passano in vantaggio: azione insistita con la sfera che finisce sui piedi di Gardelli bravo a dribblare il proprio avversario e a segnare.

Pochi istanti dopo è Er Raissouni a sfiorare il raddoppio, gli ospiti però prima rispondono con Ziberi che colpisce il palo poi al 15’ trovano il pareggio con Grigolon, che sfrutta la respinta di Montalti sul bolide di Ziberi.

Per la Futsal è il terzo pareggio nelle ultime quattro gare e ha concluso il girone d’andata al decimo posto con 14 punti, un buon risultato considerando l’inizio del torneo più che mai stentato. Venerdì sera, alle 20.30, a Cesena arriverà il Cdm che ieri ha battuto il Verona 5-2. Dopo l’ingaggio del croato Jamicic, che ieri ha debuttato, in entrata sul mercato la società non dovrebbe effettuare altri movimenti.

Futsal Cesena: Montalti, Zandoli, Dentini, Gardelli, Nardino, Traversari, Butturini, Er Raissouni, Lucchese, Pieri, Pritoni, Jamicic. All: Osimani.