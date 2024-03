Futsal, manca ancora una sosta. Poi la gara decisiva con Sicurlube

La Futsal ha ritrovato sé stessa, carattere, personalità sono gli elementi che ultimamente stanno caratterizzando la squadra che a tre giornate dal termine ha cinque punti di vantaggio sulla zona playout e tutte le caratteristiche per approdare addirittura in anticipo alla salvezza in A2 Elite. La forza trainante del nazionale Pieri, il bomber Gardelli e i colpi di Jamicic sono tra gli elementi che nelle ultime giornate hanno permesso ai bianconeri di staccarsi dalla zona pericolosa.

I romagnoli però hanno perso Venturini, infortunio ai legamenti. Ora ancora una l’ultima sosta per le feste pasquali poi sabato 6 aprile alle 15,30 match decisivo contro la Sicurlube. I romagnoli anche a Capurso nel 3-3 ottenuto a una quarantina di secondi dal termine con pieri hanno dimostrato di sapere ribattere colpo su colpo. La classifica nelle zone basse vede infatti ultimo il Canosa con 9 punti e destinato alla retrocessione diretta poi in zona playout Cus Molise a 17 e Capurso a 20, tre punti sopra e due sotto rispetto ai bianconeri appunto la Sicurlube.

Battere i siciliani il 6 aprile in pratica significherebbe mettere al sicuro la categoria con due match ancora da giocare la trasferta (20 aprile) in casa dell’Itria e la chiusura della stagione al PalaPaganelli il 27 aprile con il Cus Molise. Ma se la Polisportiva Futura il 5 aprile battesse Capurso ai bianconeri il giorno dopo basterà anche un pari per salvarsi.