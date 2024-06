Gattina lanciata dall’auto. Salvata in extremis

Un automobilista ha lanciato dall’auto una gattina in strada. È accaduto ieri mattina a Cesenatico, in via Litorale Marina nella frazione di Villamarina, dove una persona evidentemente squilibrata e priva di cuore, si è disfatta di una bestiola di poche settimane di vita, lanciandola dal finestrino in strada. A denunciare l’accaduto è Andrea Arfilli, un cittadino che gestisce degli appartamenti estivi per i turisti, il quale ha assistito sgomento alla scena e, assieme ad una ragazza che era alla guida dell’auto che lo precedeva, ha immediatamente soccorso la bestiola e cercato di fissare nella mente il tipo di automobile guidata dal bruto. Contestualmente Arfilli, dopo essersi accorto che sul luogo del fattaccio sono presenti le telecamere di sicurezza installate dal Comune, ha contattato la Polizia locale per denunciare l’accaduto e tentare di identificare la persona crudele, che sarà denunciata penalmente per il reato di maltrattamenti di animali. La bestiola, una femmina di circa un mese e mezzo di vita, fortunatamente sta meglio e, seguita dalle cure amorevoli di una volontaria, ieri pomeriggio è riuscita ad alimentarsi. Andrea Arfilli ha ricevuto messaggi da parte di decine di persone che vogliono adottare la bestiola. A raccontare il triste episodio è lo stesso salvatore: "Io mi trovavo a Villamarina per delle commissioni, erano circa le 7.50 e ho visto una ragazza che davanti a me si è fermata, è scesa dalla sua auto e ha soccorso la gattina. Lei ha visto meglio di me la scena, in cui un ragazzo alla guida di un’auto scura ha lanciato la bestiola. Immediatamente ho contattato una volontaria amante dei gatti, la quale mi ha dato il numero di una volontaria di Cervia formata per questo genere di interventi. Le prime cure hanno fatto subito effetto e la micetta ha mangiato, tuttavia ancora non è fuori pericolo e viene monitorata 24 ore su 24. Spero con tutto il cuore che la gattina si salvi e spero che il ragazzo responsabile di questo bruttissimo gesto, paghi per la crudeltà dimostrata." La bella notizia è che a fronte di una persona senza cuore, ci sono una quarantina fra donne e uomini che hanno telefonato per adottare la micetta. Nel frattempo la Polizia locale di Cesenatico lavora sulle immagini delle telecamere presenti nella rotatoria dei ciclisti, a due passi dalla sede del gruppo ciclistico ‘Fausto Coppi’, dove il bruto vicino all’ingresso della zona artigianale di Villamarina ha gettato in aria la cucciola.

Giacomo Mascellani