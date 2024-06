Ginnastica artistica. Cesena sogna le Olimpiadi

Momento d’oro per la ginnastica artistica cesenate, che ora può legittimamente sognare le Olimpiadi. Nei giorni scorsi Elisa Agosti della ‘Renato Serra’ e Roberto Marzocchi del ‘Romagna Team’, le due società cesenati presiedute da Corrado Maria Dones, si sono classificate nel concorso generale ai campionati italiani assoluti in programma a Cuneo il 7 luglio. A loro si è aggiunto, nella specialità della sbarra, Gabriele Tisselli. E Chiara Barzasi, Niccolò Vannucchi e Lorenzo Casali erano già qualificati alla stessa competizione, il che porta il totale degli atleti cesenati chiamati a vedersela coi migliori campioni italiani, a quota sei: "Siamo la società che conta il più alto numero di rappresentanti ai campionati assoluti – ha commentato soddisfatto Dones, consapevole dell’importanza dell’appuntamento – In effetti la data piemontese è quanto mai indicativa, perché precede di una manciata di settimane l’inizio dei giochi olimpici e rappresenta dunque l’ultima, decisiva, opportunità per i ginnasti di mostrare le loro qualità in vista dell’assegnazione degli ultimi posti in squadra. Il talento dei nostri atleti è indiscutibile e a questo aspetto serve aggiungere il fatto che, essendo tutti giovani o giovanissimi, se non dovesse arrivare la chiamata ora, tra quattro anni sarebbero certamente tra i favoriti a vestire l’azzurro". I riferimenti valgono per tutti, a partire dall’ambito femminile, nel quale sia Barzasi che Agosti stanno mostrando capacità di prim’ordine, costantemente affinate. Stesso discorso per gli uomini, a partire per esempio da Niccolò Vannucchi, cresciuto sportivamente a Cesena e che sta cominciando a raccogliere i frutti di una dedizione al lavoro davvero encomiabile. Il talento diffuso è stato già ampiamente dimostrato, sia individualmente in competizioni internazionali, sia a livello di club: il Romagna Team si è appena classificato secondo in Italia, mancando il tricolore di un soffio, mentre la Renato Serra ha ben figurato arrivando fino alle final six.

Luca Ravaglia