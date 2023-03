Giro d’Italia, la nona tappa partirà da piazza Borghesi

di Ermanno Pasolini

Domenica 14 maggio Savignano sul Rubicone ospiterà la partenza della 9° tappa del Giro d’Italia Savignano-Cesena. Si tratta della prima volta che la città ospita questo evento sportivo, una tra le corse di ciclismo a tappe più importanti del mondo che in tre settimane attraverserà tutto il Paese mostrandone le bellezze. In gara 22 squadre, 176 i corridori che rincorreranno la maglia rosa in 21 tappe di cui due, nella seconda settimana, in Emilia-Romagna, la 9^ tappa Savignano – Cesena il 14 maggio - una cronometro interamente piatta, per specialisti, con arrivo al Technogym Village, dopo 33,6 km di percorso - cui seguirà il 16 maggio la Scandiano -Viareggio.

La tappa è stata presentata in municipio a Savignano sul Rubicone dal sindaco Filippo Giovannini, dal vice Nicola Dellapasqua e dal comandante della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare Alessandro Scarpelllini. La partenza è fissata per domenica 14 maggio alle 13 circa. Il percorso prenderà il via da piazza Borghesi, in direzione Borgo Madonna Rossa per passare sulla rotatoria della via Emilia e immettersi in via Alberazzo. Di qui la corsa rosa, preceduta e seguita da mezzi tecnici e dalla carovana promozionale, entrerà nel territorio del Comune di San Mauro Pascoli, quindi passerà a Cesenatico, farà parte dell’itinerario via Fiorentina, davanti alla casa di Marco Pantani, per un ideale omaggio al campione e poi approderà in zona Ponte Pietra per arrivare a Cesena. Dalla mattina del 13 maggio gli organizzatori inizieranno ad allestire le strutture di gara a Savignano sul Rubicone. Il traffico in tutto il centro storico sabato 13 e domenica 14 sarà chiuso al traffico. Domenica anche le piazze e le vie limitrofe al centro. I parcheggi del Seven e dello stadio comunale Giuseppe Capanni, in via della Resistenza, saranno riservati agli atleti e ai loro staff mentre quello dell’istituto "Marie Curie" sarà destinato alla carovana promozionale. Hanno detto il sindaco Filippo Giovanni e il vice Nicola Dellapasqua: "Un’occasione imperdibile per la quale sarà utile organizzarsi con anticipo prevedendo di raggiungere il centro cittadino a piedi o in bicicletta e informandosi sulle modifiche alla viabilità esterna e interna, che saranno segnalate sul posto e resa note attraverso i canali social del Comune e della Polizia Locale e con tutti gli strumenti di informazione".