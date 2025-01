Gli artigiani si aprono a robotica e AI

Robotica collaborativa e intelligenza artificiale. Nuovi scenari produttivi è il tema al centro del prossimo incontro del ciclo ‘Salotti digitali’, il partecipato format promosso dalla Comunità digitale di Confartigianato Cesena, avviata da un anno e a cui aderisce già un centinaio di imprese.

"In un contesto economico sempre più competitivo e dinamico, le piccole e medie imprese - mette in luce il responsabile del Digital Innovation Hub di Confartigianato Gabriele Savoia - si trovano davanti a sfide e opportunità senza precedenti. La robotica collaborativa e l’intelligenza artificiale stanno riscrivendo le regole del gioco nel mondo della produzione. Queste tecnologie, un tempo appannaggio esclusivo delle grandi industrie, sono ora accessibili anche alle aziende di dimensioni più ridotte, offrendo soluzioni scalabili e flessibili per rispondere alle esigenze del mercato moderno. Dai robot che collaborano con i lavoratori per aumentare l’efficienza e ridurre i rischi, ai sistemi di AI che analizzano dati in tempo reale per anticipare problemi e ottimizzare le risorse, le applicazioni sono infinite e straordinariamente concrete".

"Per sfruttare appieno le potenzialità della robotica collaborativa e dell’intelligenza artificiale - prosegue Savoia - è essenziale tuttavia comprenderne le implicazioni pratiche, valutarne i vantaggi e adattare i modelli produttivi e organizzativi. Per questo giovedì 30 gennaio alle 17 nella sede cesenate di Confartigianato in via Alpi si tiene un nuovo appuntamento del ciclo di Salotti Digitali promossi dalla Comunità digitale di Confartigianato dedicato ad approfondire questo affascinante mondo, offrendo alle pmi strumenti pratici e ispirazione per affrontare con successo la trasformazione digitale". Interviene Marco Cortini titolare di Argo AI Srl, modera Gabriele Savoia responsabile Dih Confartigianato Cesena.