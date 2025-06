Gli studenti del Pascal Comandini a lezione con la Protezione civile

Successo per il progetto di legalità “Conosciamo la Protezione Civile” che si è concluso con una mattinata di dimostrazioni pratiche presso il cortile del plesso IPSIA. Il percorso ha coinvolto 11 classi del biennio dei due plessi dell’Istituto, per un totale di 270 studenti, ed è stato strutturato in due momenti principali.

Il primo incontro si è tenuto martedì 20 maggio in aula magna dove gli alunni hanno avuto l’opportunità di incontrare Cristina Ceccarelli, responsabile della Protezione Civile del Comune di Cesena. L’incontro ha permesso alle classi coinvolte di conoscere il funzionamento del sistema di protezione civile, il ruolo dei volontari, le competenze richieste e l’importanza del lavoro di squadra in situazioni di emergenza. La dottoressa Ceccarelli ha inoltre fatto riferimento all’alluvione che due anni fa colpì duramente la nostra città e la nostra provincia, spiegando come in quel contesto la Protezione Civile sia intervenuta per gestire l’emergenza e aiutare la popolazione colpita.

Il secondo appuntamento, sabato 24 maggio, ha visto invece studenti e studentesse dell’IS Pascal Comandini protagonisti di una mattinata dinamica e coinvolgente. Dopo un momento introduttivo in Aula Magna, durante il quale sono state presentate le associazioni di volontariato coinvolte nel progetto, le classi hanno assistito alle dimostrazioni pratiche dei volontari, organizzate a turni nel cortile dell’Istituto.