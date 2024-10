Grande festa al teatro Bonci per i 70 anni della Cna provinciale

Tutto esaurito per la serata Cna al teatro Bonci: pubblico delle feste che ha visto la grande partecipazione da parte delle aziende associate, dirigenti, collaboratori, oltre a rappresentanti delle istituzioni e del sistema Cna, partner e altre associazioni. Continuano così le celebrazioni per il 70° anniversario di Cna Forlì-Cesena, con un viaggio progettato per toccare tutto il territorio provinciale nell’arco di diversi momenti dell’anno, accompagnato dal claim scelto “Continuamente Accanto”: dopo l’inaugurazione, nel giorno del compleanno di CNA (il 15 giugno), della sede provinciale che era stata alluvionata e la festa estiva in piazza Saffi a Forlì, le celebrazioni arrivano a toccare Cesena, con un omaggio alla meravigliosa cornice del Teatro Bonci, apprezzatissimo da tutti gli intervenuti. La serata è stata aperta dai saluti del sindaco di Cesena Enzo Lattuca, e quindi dall’intervento del direttore generale di CNA Forlì-Cesena Franco Napolitano, che ha richiamato le iniziative fatte, cariche di significati e intrise dei valori dell’associazione, improntanti sulla vicinanza alle imprese associate e sul concetto di utilità. Dopo la serata di Cesena che è stata la terza tappa di questo anno speciale, Napolitano ha dato appuntamento all’assemblea conclusiva, che si terrà il 30 novembre a Forlì, e infine alla collettiva di forgiatura in occasione della festa di Santa Lucia a Savignano sul Rubicone.